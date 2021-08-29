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45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Her yıl için 90 gün süre kazanabilirsiniz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Her yıl için 90 gün süre kazanabilirsiniz

Erken emeklilik isteyenler dikkat! Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanların erken emeklilik imkanı var. Fiili Hizmet Süresi Zammı ile çalışanlar işe başlangıçlarını geri çekebiliyor, yaş ve prim şartını düşürüyor. İşte detaylar...

Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanları var. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor.

Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

BİR SINIRI DA VAR
Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.

Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.

FHSZ kapsamındaki bir sektörde çalışmış olmak yetmiyor. Belirtilen işi yapmak gerekiyor. Gazeteciler yıpranmadan yararlanırken, gazetedeki sekreter ya da muhasebe elemanı yıpranma alamıyor.

SAĞLIKÇI 5 YIL KAZANIYOR
Erken emeklilik imkanı verilen meslek grupları arasına son katılanlardan biri sağlıkçılar. Sağlık çalışanlarına tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor.

Çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlık çalışanları yıpranma hakkından 5 yıla kadar yararlanabilecek. 5 yıl yıpranma hakkı elde edilen sağlık çalışanı 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

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