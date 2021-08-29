Banka kredilerinde yeni dönem! Maaş esas alınacak
İhtiyaç kredilerinin sınırlandırılması için harekete geçildi. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadeler ise 36 ay olarak kalacak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılacağına dair açıklamalarının detayları netleşmeye başladı. Son dönemde artan bireysel krediler için Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği çalışma yapıyor.
Önümüzdeki hafta sonuna kadar çalışma netleşecek. Bireysel kredilere, kredi kartlarındaki gibi gelire göre limit getirilmesi formülü gündemde.
KARTTA 4 KAT SINIRI VAR
Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor.
İhtiyaç kredilerinde ise böyle bir durum söz konusu değil... Ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredilerinde de benzer bir formülü uygulamayı planlıyor. Buna göre, ihtiyaç kredileri aylık gelirin belli bir kat üzerinde verilebilecek.
İLAVE KARŞILIK GÜNDEMDE
Ekonomi yönetimi krediler için ayrılan karşılıkların artırılması üzerinde de çalışıyor. İç talebin canlı olmasının enflasyonist bir baskı yaratacağından endişe duyulurken, son dönemde alınan kredilerin nasıl kullanıldığına da bakılacak.
Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezi raporuna göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1.3 milyon kişi artarak 34.5 milyona yükseldi.
VADEDE DEĞİŞİM OLMAYACAK
Kredi vadelerinde ise değişiklik beklenmiyor. BDDK 2019'da tüketici kredilerindeki genel vade sınırını 60 aya çıkartmıştı. 2020'nin sonunda ise tüketici kredilerindeki vade sınırı 36 aya indirilmişti.
BDDK'nın yeni bir vade sınırlanmasına gitmeyeceği öğrenildi. Kurum, kredi ve kredi kartı taksit sınırlamalarıyla büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makro dengeye etkisini azaltıyor.
BAKAN ELVAN SİNYAL VERMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle ekonominin öncelikleri başlıklı toplantı yapmıştı.
Elvan, "Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış söz konusu. Bu konuda bazı tedbirler aldık ama yeni tedbirler de gündeme gelecek.
Bankalardan bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanılıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız" demişti.
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