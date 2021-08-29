Banka kredilerinde yeni dönem! Maaş esas alınacak

KARTTA 4 KAT SINIRI VAR

Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor.

İhtiyaç kredilerinde ise böyle bir durum söz konusu değil... Ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredilerinde de benzer bir formülü uygulamayı planlıyor. Buna göre, ihtiyaç kredileri aylık gelirin belli bir kat üzerinde verilebilecek.