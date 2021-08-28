Bayraktar TB-2'ye yeni talip! Bir ülke daha harekete geçti
Son dakika haberi... Türkiye'nin yerli üretimi olan insansız hava aracı TB-2'ye dünyanın ilgisi her geçen gün artıyor. TB-2'nin yeni müşterisi Irak oldu. İşte detaylar...
ANLAŞMA İMZALANMIŞTI
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun, Türk savunma sanayii şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş, bir dizi iş birliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Buna göre Irak yönetimi Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da ve pek çok sahada etkinliğini kanıtlayan TB-2'lere sahip olmak için harekete geçti.
ATAK, KORAL VE BAYRAKTAR TB2
Savunma Sanayi ST'nin haberine göre, fuarın ardından Iraklı televizyon kanalı El Şarkiye'nin bir programına konuk olan Sadun, Bayraktar TB2 konusunda "uzlaşıya vardıklarını", toplamda 12 adet T-129 ATAK helikopteri almaya "niyetli olduklarını" ve 6 adet elektronik harp sistemi "satın alma teklifi" olduğunu söyledi.
Dünyanın da yakından takip ettiği ve ismini Rus hava savunma sistemlerini kolaylıkla avlayan "oyun değiştirici" olarak duyuran TB-2'ye son olarak Polonya'ya satış anlaşması gerçekleştirilmişti.
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