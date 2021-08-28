Bayraktar TB-2’ye yeni talip! Bir ülke daha harekete geçti

ATAK, KORAL VE BAYRAKTAR TB2

Savunma Sanayi ST'nin haberine göre, fuarın ardından Iraklı televizyon kanalı El Şarkiye'nin bir programına konuk olan Sadun, Bayraktar TB2 konusunda "uzlaşıya vardıklarını", toplamda 12 adet T-129 ATAK helikopteri almaya "niyetli olduklarını" ve 6 adet elektronik harp sistemi "satın alma teklifi" olduğunu söyledi.

Dünyanın da yakından takip ettiği ve ismini Rus hava savunma sistemlerini kolaylıkla avlayan "oyun değiştirici" olarak duyuran TB-2'ye son olarak Polonya'ya satış anlaşması gerçekleştirilmişti.