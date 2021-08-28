29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bayraktar TB-2'ye yeni talip! Bir ülke daha harekete geçti

Bayraktar TB-2'ye yeni talip! Bir ülke daha harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2021
ABONE OL
Bayraktar TB-2’ye yeni talip! Bir ülke daha harekete geçti

Son dakika haberi... Türkiye'nin yerli üretimi olan insansız hava aracı TB-2'ye dünyanın ilgisi her geçen gün artıyor. TB-2'nin yeni müşterisi Irak oldu. İşte detaylar...

Türkiye'nin gurur projelerinden olan ve her geçen gün dünyanın daha yakından takip ettiği TB-2 insansız hava aracına yeni bir müşteri çıktı. Son olarak NATO ve AB üyesi olan Polonya'ya satışı gerçekleştirilen TB-2 SİHA'larına bu sefer de Irak talip oldu.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun, Türk savunma sanayii şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş, bir dizi iş birliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Buna göre Irak yönetimi Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da ve pek çok sahada etkinliğini kanıtlayan TB-2'lere sahip olmak için harekete geçti.

ATAK, KORAL VE BAYRAKTAR TB2

Savunma Sanayi ST'nin haberine göre, fuarın ardından Iraklı televizyon kanalı El Şarkiye'nin bir programına konuk olan Sadun, Bayraktar TB2 konusunda "uzlaşıya vardıklarını", toplamda 12 adet T-129 ATAK helikopteri almaya "niyetli olduklarını" ve 6 adet elektronik harp sistemi "satın alma teklifi" olduğunu söyledi.

Dünyanın da yakından takip ettiği ve ismini Rus hava savunma sistemlerini kolaylıkla avlayan "oyun değiştirici" olarak duyuran TB-2'ye son olarak Polonya'ya satış anlaşması gerçekleştirilmişti.

İşte TB2’nin gözünden Bayraktar AKINCI... İŞTE TB2'NİN GÖZÜNDEN BAYRAKTAR AKINCI...
Selçuk Bayraktar’dan AKINCI TİHA müjdesi! SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AKINCI TİHA MÜJDESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA