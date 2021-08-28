Kiralık ev arayanlar dikkat! Fırsatçılar iş başında: Bu yöntemle dolandırıyorlar

"EVE ÇOK TALEP VAR DİYE KAPORA İSTİYORLAR"

Dolandırıcılara karşı vatandaşlara seslenen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Elden kapora vermeyin" diyerek "Kentsel dönüşüm, fakültelerin açılacak olması ve üniversite okuyacak öğrencilerin gidecekleri şehirlerde ev aramaları kiralık evlere talebi arttırdı. Buna paralel olarak da hem fırsatçılar hem de dolandırıcılar ortaya çıktı. Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım çünkü bunlar bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar. Belki de ev tutulmuş belki sahilde oturuyor içinde kendilerinin pazarlayacakları bir konut gibi sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor. Örneğin 3 bin lira kirası olan eve bin 950 lira yazıyor. Kiralık ev arayan bazı vatandaşlar da adeta tuzağa düşüyorlar. Kapora asla vermesinler. Bunlar, 'çok talep var. Ciddiyseniz hemen bize bir kapora verin ki biz bunu başkasına kiralamayalım' diyorlar ama bir defa ticaret yetki belgesi olup olmadığını sorgulayın. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı böyle bir yetki yoksa karşınızdaki insan emlakçılık yapmaya yetkili değildir. İkincisi gerçekten ikna olduysanız para gönderecekseniz asla elden vermeyin. O kiracılar banka hesabına yatırırsa bir talihsizlik karşısında çıktığında savcılık marifetiyle bu bankadaki hesap sahibine ulaşılarak bunun hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.