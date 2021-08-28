Özel okul yemek fiyatları velileri isyan ettirdi

Yeni eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla özel okulların fiyat tarifeleri yine gündem oldu. Yüzde 25'e varan zamlı okul ücretleri velileri üzerken, buna bir de fahiş yemek faturası eklendi. Özel okullarda yıllık yemek ücretleri 4 bin liradan başlarken, bazılarının adeta lüks restoranlarla yarıştığı görüldü. Kimi okullarda velilerin karşısına 10 bin lirayı bulan yemek ücreti çıktı. Öğrencilerin 182 gün okula gideceği hesabıyla 1 öğrencinin günlük yemeğinin 55 lirayı bulduğu görüldü.