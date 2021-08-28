Özel okul yemek fiyatları velileri isyan ettirdi
Velileri zorlayan özel okul ücretlerinin yanına bir de yemek masrafları eklendi. Günlük 55, yıllık 10 bin lirayı bulan, lüks restoranlarla yarışan faturalara veliler isyan etti.
Özel okul ücretleriyle zorlanan veliye bir darbe de yemekten geldi. Günlük 55, yıllık 10 bin lirayı bulan, lüks restoranlarla yarışan faturalara veliler isyan etti.
Yeni eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla özel okulların fiyat tarifeleri yine gündem oldu. Yüzde 25'e varan zamlı okul ücretleri velileri üzerken, buna bir de fahiş yemek faturası eklendi. Özel okullarda yıllık yemek ücretleri 4 bin liradan başlarken, bazılarının adeta lüks restoranlarla yarıştığı görüldü. Kimi okullarda velilerin karşısına 10 bin lirayı bulan yemek ücreti çıktı. Öğrencilerin 182 gün okula gideceği hesabıyla 1 öğrencinin günlük yemeğinin 55 lirayı bulduğu görüldü.
"BÜYÜK KÂR VAR"
Okulların yemeği kazanç kapısı olarak gördüğünü anlatan veliler, dertlerini şöyle dile getirdi: "Yemek şirketlerinden 20-25 liraya aldıkları yemeği 55 liraya çocuklarımıza yedirecekler. Buradan bile büyük kâr elde edecekler. Fiyatlara bir sınır getirilmeli. Konu standarda bağlanmalı. Çözüm bekliyoruz."
VELİLER DERT KÜPÜ
İşte velilerden gelen bazı şikayetler:
● Özel okullara 7-10 lira bandında yemek ücretleri ödüyoruz. Üstelik de zorunlu. Eğer yemek ücretini kabul etmezsen okula gidemiyorsun.
● Geçen yıldan yemek ücretini eksik iade ettiler. Bir de yeni eğitim yılı için fiyatları kabarttılar.
● Özel okul kitap ücretleri denetlenmeli, bir standarda bağlanmalı, yemek zorunlu olmaktan çıkartılmalı.
SERVİSLERE OTURMA LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Buna göre; servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak. Okul servis araçlarında en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.
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