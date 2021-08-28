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Son dakika: Türkiye'ye altın müjdesi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez illeri sıraladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Türkiye’ye altın müjdesi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez illeri sıraladı

Bin 890 ton tespit edilmiş altın rezervi bulunan Türkiye, bu yıl on şehirde daha altın sondajı gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık olarak işletme ruhsatı verdikleri 84 adet altın madeni olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, "Yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmamış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz ise 4 bin 500 ton" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye'nin mevcut altın potansiyeline dikkat çekti.

Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu söyleyen Dönmez, "Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır" dedi.

TAHMİNİ REZERV 4 BİN 500 TON
Bakan Dönmez, yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmamış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek rezerve ilişkin ise, "Potansiyel rezerv olarak kabul edilmekte ve Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur" yanıtını verdi.

Dönmez, 1 temmuz itibarıyla Türkiye'de 111 adet altın aram ruhsatı, 36 adet altın ve 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ALTIN ARANACAK
Bakan Fatih Dönmez, maden arama safhasında 2020 yılı nisan-aralık döneminde Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Kırşehir ve Samsun illerinde, 2021 yılında Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını belirtti.

Bakan Dönmez, "Ocak 2011-Ocak 2021 döneminde ruhsat bazında olmak üzere 205 adet arama, 27 adet işletme ruhsatı iptal edilmiştir" dedi.

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