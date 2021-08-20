Türkiye enerjide gaza bastı! Şimdi sıra petrole geldi! Yatırımcıların gözü orada

Devletlerce alınan kapanma ve düşük kapasitede çalışma tedbirleri nedeniyle dünya genelinde enerji ihtiyacı azalırken petrol talebinde oluşan düşüşle arz fazlası meydana geldi. Bu durum 2020 yılı nisan ayında ham petrol fiyatlarında son 20 yılın en düşük seviyesi olan 18.38 dolar seviyesinin görülmesine neden oldu. Türkiye'de petrol arama ve üretim faaliyetleri gösteren firmalarda hem salgından hem de bu ciddi düşüşten olumsuz etkilendi.