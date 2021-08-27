Ankara-Sivas yolu 2 saate düşecek! Tarihi gün 4 Eylül

SİVAS-ANKARA ARASI 2 SAAT

Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül'de hizmete girmesi planlanan Ankara-Sivas hattı ile kara yoluyla ortalama 4, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresi 2 saate düşecek. Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde tren saatte 250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek. YHT'nin güzergâhında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında Yozgat'a yeni bir YHT garı da yapılıyor. Ayrıca projede kapsamında 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşaa edildi. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı.