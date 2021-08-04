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Emekli olmak için yeni formül! Toplu para ile emeklilik imkanı

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Emekli olmak için yeni formül! Toplu para ile emeklilik imkanı

Emekli olmak birçok kişinin en büyük hayallerinden. Hâl böyle olunca 'nasıl emekli olunur?' sorusunun cevabı sıklıkla aranıyor. Emekli olmak için birçok formül var. Yasalarımıza göre belli süreler borçlanılarak süre ve gün kazanılıyor. Gün satın alanlara böylece toplu ödemeyle emeklilik imkanı doğuyor. İşte bütün detaylar...

Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek.

Bu süreleri ve prim sayılarını ilk sigorta olduğunuz yani çalışmaya başladığınız tarih belirliyor. Sigortalılar bazı durumlarda çalışma imkanları bulamadıkları için prim eksiklikleri oluyor.

Çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurtdışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor. İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var.

Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor. Örneğıin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

NASIL BORÇLANILIYOR?
ASKERLİK BORÇLANMASI: Askerliğini sigortalı olmadan önce yapanlar askerlik günlerini borçlanarak, işe giriş tarihlerini o kadar gün geriye çekebiliyor. Bu durum onlara en az 1 yıl erken emeklilik sağlıyor. Eğer sigortadan sonra askerlik yapılmışsa eksik günler tamamlanabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI: Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuklarını borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Bu da 6 yıl çalışmalarına gerek olmadan primlerini tamamlamalarını ve erken emekli olmalarını sağlıyor.

YURTDIŞI BORÇLANMA: Yurtdışında 18 yaşından sonra geçen çalışma sürelerini erkek sigortalılar borçlanarak yani satın alarak Türkiye'de emekli olabiliyor. Kadınlar ise yurt dışında 18 yaşından sonra geçen süreleri çalışmasalar da satın alabiliyor. Bağkur primi kazanılıyor.

KISMA ÇALIŞANLAR TAMAMLIYOR: Part-time çalışanlara 2011 yılında çıkartılan bir yasa ile önemli bir borçlanma imkanı getirildi. Buna göre kısa süreli çalışanlar 25 Şubat 2011 tarihinden sonra günlerini 30 güne tamalamak için borçlanma yapabiliyor.

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