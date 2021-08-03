Bankalar emekli için yarışa girdi! 750 TL'ye kadar promosyon alabilirsiniz

● Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara ya da faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ödemeyi yükseltiyor. Bunları da göz önünde tutun.

● Eğer promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.