Bankalar emekli için yarışa girdi! 750 TL'ye kadar promosyon alabilirsiniz
Bankalar, emekliler için promosyon yarışına girdi. Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank... Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak bankada dikkatli olmanız gerekiyor. İşte bütün detaylar...
Emekliler, banka promosyonu ile ek gelire kavuştu. 3 yılda bir maaşının yatırıldığı bankadan ödeme alma imkanı elde etti. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor.
Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira ödüyor. Ancak alınacak tutar kampanyalarla 2 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
BUNLARA DİKKAT EDİN!
● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz.
● Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara ya da faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ödemeyi yükseltiyor. Bunları da göz önünde tutun.
● Eğer promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.
● HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
● ING: 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.
● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
● QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.
● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira.
● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira.
● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
● YAPI KREDİ: 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.
● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
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