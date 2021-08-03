Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte il il liste...

Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.