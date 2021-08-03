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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte il il liste...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte il il liste...

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üretici ve tüketici fındık fiyatları için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Üreticiler tarafından fındık fiyatlarına yönelik beklenti dile getirilirken, bakanlık tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. İşte, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte il il liste...

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırıalan konular arasında yer alıyor. Fındıkta taban fiyatını belirlemeye yönelik bakanlık çalışmaları sürerken, üreticilerden gelen taban fiyatı önerisi de merak ediliyor. Konuyla alakalı gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Fındık fiyatlarına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler.

Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

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