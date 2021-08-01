Anneye erken emeklilik imkanı! Yaş şartını düşürüyor

Dolayısıyla sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak bazı istisnaları da var.

KADINLARA ÖZEL HAK

Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak annelere bu noktada bir imkan doğuyor. Anneler sigortadan önceki çocukları borçlanamasa da staj ya da çıraklık sigortası sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.