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Haberler Galeri Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bağ-Kur borçlusuna 12 milyar liraya yakın borcunu yapılandırma, prim gün sayısını doldurana emeklilik fırsatının ardından bir müjdeli haber daha geldi. Kamu bankaları olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası emekli olacaklara 1.55 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi fırsatı sunuyor. Kredi için başvuru şartları belli oldu. İşte, emeklilik kredisi için başvuru detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 19:51
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Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

Emekli olmak isteyenlere müjde...1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı. Başvuru şartları ve detayları belli oldu. Ziraat, Halk ve Vakıfbank emekli olabilecek sigortalılara aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli emeklilik kredisi kullandıracak. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilecek. Fırsattan yararlanmak isteyenler emeklilik kredisine yönelik detayları sorguluyor. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Vakıflar Bankası arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü dün imzalandı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, sigortalılık, emeklilik, sağlık hizmetlerine erişimdeki ilerlemeler ve protokolün içeriğine ilişkin bilgi verdi.

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Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkânı sunuluyor. Yılmaz, esnaf, tarımda çalışanlar, taksici, dolmuşçu geniş bir kesime emeklilik imkanı sunan kredi işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

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Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

İLK ETAPTA 32 BİN KİŞİ EMEKLİ OLABİLECEK

Daha önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol kapsamında 16 bin 454 sigortalı kredi kullanarak emekli oldu. Yeni yapılandırma kapsamında olup dün imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalı bulunuyor.

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Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

KREDİ TAKSİTLERİ AYLIKTAN KESİLECEK

Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir.