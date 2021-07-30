Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...

Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bağ-Kur borçlusuna 12 milyar liraya yakın borcunu yapılandırma, prim gün sayısını doldurana emeklilik fırsatının ardından bir müjdeli haber daha geldi. Kamu bankaları olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası emekli olacaklara 1.55 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi fırsatı sunuyor. Kredi için başvuru şartları belli oldu. İşte, emeklilik kredisi için başvuru detayları...