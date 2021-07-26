Turizm sektöründe bayramın ardından toparlanma

Türkiye'de içeriden ve dışarıdan trafik öyle arttı ki havalimanları ve oteller doluluk rekorları kırıyor.

Bodruma günde 50 jet iniş yaparken Bodrum havalimanı Ocak-Haziran verileri dış hatlarda % 24.487 artış kaydetti. İç hatlardaki artış oranı % 102'ye kadar yükseldi. İkinci en fazla artış % 1.217 ile Dalaman'da görülürken Dalaman'da iç hatlarda görülen artış % 118 oldu. Alanya ile Antalya havalimanları dış hatlarındaki artış sırasıyla % 294 ve % 142 olurken iç hatlarda bu oranlar % 14 ve % 74 olarak kaydedildi.