Turizm sektöründe bayramın ardından toparlanma
Salgının yaralarını hızlıca saran turizm sektöründe son zamanlarda rekor üstüne rekor kırılıyor. Bir takım havalimanları salgın öncesine yaklaşırken 2020’ye kıyasla yolcu trafiği % 10.2 arttı. Bodrum’a ise günde 50 jet iniş yapıyor.
Türkiye'de içeriden ve dışarıdan trafik öyle arttı ki havalimanları ve oteller doluluk rekorları kırıyor.
Bodruma günde 50 jet iniş yaparken Bodrum havalimanı Ocak-Haziran verileri dış hatlarda % 24.487 artış kaydetti. İç hatlardaki artış oranı % 102'ye kadar yükseldi. İkinci en fazla artış % 1.217 ile Dalaman'da görülürken Dalaman'da iç hatlarda görülen artış % 118 oldu. Alanya ile Antalya havalimanları dış hatlarındaki artış sırasıyla % 294 ve % 142 olurken iç hatlarda bu oranlar % 14 ve % 74 olarak kaydedildi.
BAYRAMDA DOLULUK ORANLARI YÜZDE 100
Türkiye genelinde bayramda yüzde 100 doluluk oranları yakalanırken dış hatlarda da iç hatlarda da havalimanları pandemiden bu yana en yüksek rakamlarına ulaşıyor.
ÜLKE GENELİNDE YÜZDE 10.2'LİK ARTIŞ
2021 yılı Ocak-Haziran dönemi istatistikleri Türkiye genelinde yüzde 10.2'lik bir artış yaşandığına işaret ediyor. Dış hatlardaki artış oranı ise yüzde 4.5 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar yolcu sayısındaki artışı gözler önüne seriyor.
Tabi bu oranlar pandemi nedeniyle yaşanan durgunluktan sonra geliyor. 2019 ile karşılaştırınca rakam hâlâ düşük. Ocak-Mayıs 2019'da 12 milyon olan yabancı turist sayısı rakamı 2021'in aynı döneminde 3 milyon 680 bin olarak gerçekleşti.
PANDEMİNİN YARALARI SARILIYOR
Temmuzda rakamlar ve yapılan rezervasyonlardaki artış pandeminin verdiği tahribatın ciddi bir oranda tamir edileceğine işaret ediyor. İstanbul havalimanları da güney ve ege sahillerindeki havalimanları da pandeminin başından bu yana en yoğun günlerini yaşıyor.
BODRUM'A GÜNDE 50 JET İNDİ
Normalleşmeyle birlikte yaşanan yoğunluk sonrası Bodrum yalnız otel ve plajlarda değil havalimanında da iğne atılsa yere düşmeyecek kalabalığa ulaştı. Bodrum Havalimanı ve Genel Havacılık İşletmesi'nden edinilen bilgilere göre; büyük bir trafiğin yaşandığı Milas Havalimanı'nda her gün yaklaşık 50 jet iniş-kalkış yapıyor.
1 HAFTADA 480 JET
17-25 Temmuz tarihleri arasında bin 480 jet havalimanında trafik oluşturdu. Bu özel jetlerin en çok Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere ve ABD'den gelen zengin turistlere ait olduğu öğrenildi. Bu trafik nedeniyle Milas Havalimanı'nda park yeri yoğunluğu yaşanmaya başlandı.
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