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Son dakika: Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı! İşte memurların zam talebi

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı! İşte memurların zam talebi

Son dakika haberi... Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

Detayları aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban şu ifadeleri kullandı:

Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme için 2022-2023 yıllarını kapsayacak teklifini açıkladı. Malum toplu sözleşme maratonu 2 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bugün de Memur-Sen teklifini, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına saat 14.00 itibarıyla teslim etmiş olacak.

Peki Memur-Sen bu süreçte ne talep ediyor? 2022-2023 yıllarında memur, memur emeklisi ve kamu işçilerinin maaş alması için ne talep ediyor?
2022 yılında yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. 2 yıllık süreçte yüzde 38 bir artış talep ediyor. Aynı zamanda hem 2022 yılı için yüzde 3 2023 yılı için yüzde 3 toplam yüzde 6 refah payı artışını da talep ediyor.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"5'nci dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli, 600 lira seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, hakem kararıyla üretilen 5'nci dönem toplu sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 lira tutarında seyyanen zam yapılmalıdır."

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