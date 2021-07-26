Son dakika: Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı! İşte memurların zam talebi

Peki Memur-Sen bu süreçte ne talep ediyor? 2022-2023 yıllarında memur, memur emeklisi ve kamu işçilerinin maaş alması için ne talep ediyor?

2022 yılında yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. 2 yıllık süreçte yüzde 38 bir artış talep ediyor. Aynı zamanda hem 2022 yılı için yüzde 3 2023 yılı için yüzde 3 toplam yüzde 6 refah payı artışını da talep ediyor.