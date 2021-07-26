850 bin esnafı ilgilendiriyor! Ekonomide reform heyecanı
Son dakika haberine göre: Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi reformu kapsamında vergi düzenlemelerini sadeleştirirken, yatırımcının önünü açan, dijital dönüşümü hızlandıran devrim niteliğinde uygulamaları yaşama geçiriyor.
Yasayla birlikte dijitalleşen işlemlerle etkin, hızlı sonuçlar alınırken, 24 saat açık olacak vergi dairesinde zaman sınırı olmadan işlem yapabilecek. Vergi dairelerinde vatandaşı bezdiren bürokrasi, uygulama farklılıkları son bulacak. Vatandaşlardan gelen sorulara yapay zekâ yoluyla yanıt hazırlanan vergi asistanı yanıt verecek.
Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesine yönelik çalışma da bu yıl uygulanmaya başlıyor.
Elektronik defter uygulamalarına dâhil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Dijital Vergi Dairesi uygulamasıyla vergi iade incelemeleri, tebligat, tutanak, raporlama işlemleri elektronik ortamda yapılarak hızlı bir şekilde tamamlanacak.
KARŞILIKLI ANLAŞMA
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize ediliyor, küresel yatırımcılar birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunların çözümünde diğer ülkelerle "karşılıklı anlaşma yöntemi" kullanılacak. Mükellef ile idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmaları yaygınlaştırılacak.
850 BİN ESNAFIN HEYECANI BÜYÜK
Yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülüklerinin kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme de aralık sonunda Meclis'e sunulacak. Bu düzenleme basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirciyi kapsıyor. Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncelleniyor.
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