Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

● ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. İşçi olarak 4A'lı çalışanlar için devreye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) girer. İşveren, çalışan için SGK'ya SGDP yatırır.