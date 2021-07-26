Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç
Son dakika haberine göre: Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat alma imkanı var. Ancak bunun için bazı şartlara dikkat etmek gerekiyor. Peki, ikinci kez tazminat almak için ne yapmak gerekir? Çalışan emeklilerin maaşından kesinti yapılıyor mu? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği soruların cevabı.
Ülkemizde emekli olanların bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklilerin haklarına ilişkin pek çok sorusu oluyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor.
İSTİFAYA DİKKAT EDİN!
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor.
Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.
Ancak emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.
Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin de kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi şart.
EN AZ 20 GÜN İZİN
Emekli çalışanların izin günleri de diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.
ÇALIŞMAYA DEVAM EDENE ÖZEL HAKLAR
Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur'lu 100 binin üzerinde emekli hem emekli aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışmaya devam edenlerin merak ettikleri soruları şöyle yanıtlıyor:
● ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. İşçi olarak 4A'lı çalışanlar için devreye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) girer. İşveren, çalışan için SGK'ya SGDP yatırır.
● KENDİ İŞİNDE ÇALIŞANLARDAN DA KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Bağ-Kur'lu ve vergi mükellefi olup emeklilik sonrası ticarete devam edenlerden prim ya da maaş kesintisi yapılmıyor.
● DESTEK PRİMİ KESİLEN YILLAR SİGORTALILIK SÜRESİNE DAHİL Mİ?
İşçi olarak çalışanların destek primi süresi sigortalılık süresinden sayılmıyor, hizmet birleştirilmesi yapılamıyor. Bu kesintilerin iadesi de söz konusu olmuyor.
● EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER YENİDEN ÇALIŞIRSA KESİNTİ OLUYOR MU?
Bu kapsamda olup da özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor. Ancak, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor.
Aylıklarından tüm sigorta kolları için prim yatırılması gerekiyor. SGDP yatırılmıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu?
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman, olacak mı? PTT personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
- sonuc.meb.gov.tr LGS 2021: LGS tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? LGS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?
- KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2021? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, erken açıklanır mı? ÖSYM son dakika...
- Rahmi Özkan son dakika: Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?
- İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...
- Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
- Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...
- Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...
- Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...
- Bekçi alımı son durum: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve başvurular...
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1. nakil tercihleri...