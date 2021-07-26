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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

Son dakika haberine göre: Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat alma imkanı var. Ancak bunun için bazı şartlara dikkat etmek gerekiyor. Peki, ikinci kez tazminat almak için ne yapmak gerekir? Çalışan emeklilerin maaşından kesinti yapılıyor mu? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği soruların cevabı.

Ülkemizde emekli olanların bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklilerin haklarına ilişkin pek çok sorusu oluyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

İSTİFAYA DİKKAT EDİN!
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

Ancak emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin de kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi şart.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

EN AZ 20 GÜN İZİN
Emekli çalışanların izin günleri de diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

ÇALIŞMAYA DEVAM EDENE ÖZEL HAKLAR
Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur'lu 100 binin üzerinde emekli hem emekli aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışmaya devam edenlerin merak ettikleri soruları şöyle yanıtlıyor:

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

● ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. İşçi olarak 4A'lı çalışanlar için devreye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) girer. İşveren, çalışan için SGK'ya SGDP yatırır.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

● KENDİ İŞİNDE ÇALIŞANLARDAN DA KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Bağ-Kur'lu ve vergi mükellefi olup emeklilik sonrası ticarete devam edenlerden prim ya da maaş kesintisi yapılmıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

● DESTEK PRİMİ KESİLEN YILLAR SİGORTALILIK SÜRESİNE DAHİL Mİ?
İşçi olarak çalışanların destek primi süresi sigortalılık süresinden sayılmıyor, hizmet birleştirilmesi yapılamıyor. Bu kesintilerin iadesi de söz konusu olmuyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

● EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER YENİDEN ÇALIŞIRSA KESİNTİ OLUYOR MU?
Bu kapsamda olup da özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor. Ancak, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte kazanç

Aylıklarından tüm sigorta kolları için prim yatırılması gerekiyor. SGDP yatırılmıyor.

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