MASAK kripto varlık piyasasında terör ağını çözüyor! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi

Kolluk teşkilatlarında mali suç ve suç gelirleri ile mücadele ve terörizmin finansmanı birimlerinde görev yapan personele yönelik mali soruşturma eğitimi verilecek. Hizmet içi mali soruşturma rehberleri hazırlanacak ve değişen risk algısı ekseninde güncellenecek.

Yüksek riskli kategoride yer alan suçlarla, nakit kontrolleri kapsamında açılmış olan adli soruşturmaların derinleştirilmesi neticesinde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçlardan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olarak değerlendirilecek.