YHT'den bayram kararı: Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ilave sefer

İlave yüksek hızlı trenlerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladıklarına dikkati çekerek "Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.