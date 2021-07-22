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YHT'den bayram kararı: Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ilave sefer

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2021
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YHT'den bayram kararı: Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ilave sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Bugün başlayan ilave YHT'lerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bayram nedeniyle artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ilave YHT seferleri konuldu.

Söz konusu seferler, bugün Ankara'dan 14.40 ve 19.30'da, Konya'dan 15.45'te hareket edecek.

23-25 Temmuz'da ise Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 14.40 ve 19.30, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 07.00 ve 12.00 saatlerinde hareket edecek.

Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) seferinde ise yüksek hızlı tren, Konya'dan 15.45'te, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) ise 15.35'te hareket edecek.

İlave yüksek hızlı trenlerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladıklarına dikkati çekerek "Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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