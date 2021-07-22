YHT'den bayram kararı: Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ilave sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Bugün başlayan ilave YHT'lerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bayram nedeniyle artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ilave YHT seferleri konuldu.
Söz konusu seferler, bugün Ankara'dan 14.40 ve 19.30'da, Konya'dan 15.45'te hareket edecek.
23-25 Temmuz'da ise Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 14.40 ve 19.30, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 07.00 ve 12.00 saatlerinde hareket edecek.
Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) seferinde ise yüksek hızlı tren, Konya'dan 15.45'te, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) ise 15.35'te hareket edecek.
İlave yüksek hızlı trenlerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladıklarına dikkati çekerek "Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramın son günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi!
- Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu?
- Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?
- MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...
- Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor! İşte aranan 7 detay...
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...
- PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Kurbanda şükür namazı ne zaman kılınır? Kurban namazı ne zaman, saat kaçta kılınabilir? Diyanet açıkladı...
- Başvurana ödeme yapılıyor! PTT'den 300, 400 ve 600 TL'yi anında çekebilirsiniz! Devlet tarafından...