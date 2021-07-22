Emekliye ek gelir: 498 TL aile yardımı sağlanıyor





SSK'LILAR DA İSTİYOR

Aile yardımı sadece memur emeklileri için değil, diğer emekliler için de talep ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği de bu yöndeki beklentilerini her fırsatta gündeme taşıyor.

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