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Emekliye ek gelir: 498 TL aile yardımı sağlanıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2021
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Emekliye ek gelir: 498 TL aile yardımı sağlanıyor

Emeklinin büyük bir merakla beklediği aile yardımı zammı netleşiyor. Memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı alırken, emeklilere de ödenmesi talebi toplu sözleşmeye taşınacak. Talep hayata geçerse, 2 çocuklulara 498 lira ek gelirin yolu açılacak. İşte emekliyi yakından ilgilendiren aile yardımına ilişkin tüm detaylar...

Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı oldu. Memurların, emeklilerin, sosyal yardım alanların maaşları arttı.



Memurlar maaşlarının yanı sıra bir artışı da aile yardımlarında gördü.

Maaş katsayısındaki artışla birlikte eş yardımı 376,83 liradan 408,67 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 82,89 liradan 89,90 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 41,45 liradan 44,95 liraya yükseldi.



Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, 459,73 lira yerine 498,57 lira aile yardımı almaya başladı.



GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE
Memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı olarak cebine koyarken, emeklilere de ödenmesi gündemde.



Memur konfederasyonları, emeklilere de aile yardımı verilmesi talebinin 2 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşmede karara bağlanmasını istiyor.

Çalışma Bakanlığı'na 26 Temmuz Pazartesi günü iletilecek taleplerden biri de bu destek olacak.



Eğer talep kabul edilirse, çalışırken yapılan aile yardımı ödemeleri emeklilikte de sürecek.

2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir emekli aylık 498 lira ek gelir imkanına kavuşacak.



SSK'LILAR DA İSTİYOR
Aile yardımı sadece memur emeklileri için değil, diğer emekliler için de talep ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği de bu yöndeki beklentilerini her fırsatta gündeme taşıyor.

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