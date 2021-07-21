Erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor! İşte aranan 7 detay...
SGK mevzuatına göre bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar vergi indirimi ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyorlar. Bunun için yüzde 40 ve üzeri rapor gerekiyor. Peki tam olarak kimler bu haktan yararlanabiliyor? Yüzde 40 engelli emeklilik şartları neler? Ne kadar çalışma süresi gerekiyor? İşte emeklilik için 7 formül...
Giriş Tarihi: 21.07.2021
22:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
22:18
Erken emeklilik formülü. Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Ya da iş kazası ile gerçekleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor. Peki tam olarak kimler bu haktan yararlanabiliyor? Yüzde 40 engelli emeklilik şartları neler? Ne kadar çalışma süresi gerekiyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR
1. KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR?
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Dolayısıyla engelli olarak çalışan tüm vatandaşların erken emeklilik hakkı bulunuyor.
2. NE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ GEREKİYOR?
Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. İşe giriş tarihi 2008'e kadar olanlar ve yüzde 80 ve üzeri engeli olan çalışanlar için emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Yüzde 60-79 oranında raporu olanlar ise 15 yıl ile 18 yıl arasında sigortalılık ve 3600 ile 4000 arası prim günü ile emekli olabiliyor. Yüzde 40-59 arası raporlarda ise 15-20 yıl ve 3600-4400 prim günü arası uygulanıyor. 01.10 2008 tarihinden itibaren ise derecelerde ve şartlarda bazı değişiklikler bulunuyor.
3. NE YAPMAK LAZIM?
Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün.
4. HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Başvuru için kimlik belgesi dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge yeterli oluyor. Sonrasında bir hastaneden engellilik derecesini raporla tespit etmek gerekiyor. Bunun için vergi dairesi sizi bir hastaneye sevk ediyor ve raporunuz hazırlanıyor. Raporunuzda belirlenen engellilik oranınız ve işe ilk giriş tarihiniz sizin emekli olacağınız zamanı da belirliyor.