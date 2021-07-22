Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı fındık taban fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Fındıkta taban fiyatını belirlemeye yönelik bakanlık çalışmaları sürerken, üreticilerden gelen taban fiyatı önerisi de merak ediliyor.

Fındık taban fiyatı ne kadar olacak?

Fındık taban fiyatının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri. Dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 65'inin Türkiye'den karşılandığı bilinmekte.