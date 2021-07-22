Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu?
Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 2021 yılı fındık taban fiyatlarını merak ediyor. Milletvekilleriyle bir araya gelinmesi sonrası fındıkta taban fiyat belirlemeye yönelik bakanlık çalışmaları devam ederken, üreticilerden taban fiyatı önerisi de geldi. İşte, Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu?
Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı fındık taban fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Fındıkta taban fiyatını belirlemeye yönelik bakanlık çalışmaları sürerken, üreticilerden gelen taban fiyatı önerisi de merak ediliyor.
Fındık taban fiyatı ne kadar olacak?
Fındık taban fiyatının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri. Dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 65'inin Türkiye'den karşılandığı bilinmekte.
Ürün toplama zamanının da yavaş yavaş gelmesiyle birlikte fındık için taban fiyat tartışmaları başladı.
Fındık için üreticiler, tarım il müdürlükleri ve ziraat odaları 668 bin ton rekolte tahmininde bulunurken, 10 gün sonra başlanacak olan ve Ağustos ayı sonuna kadar sürecek olan fındık toplama işleminin öncesinde üreticinin fiyat beklentisi ise en az 30 TL olarak ifade edildi.
TMO yani Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bayram sonrası ve hasat henüz başlamadan alım fiyatlarının açıklanması beklenmekte.
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