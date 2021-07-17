Kamu işçileri ikramiye ne kadar | İkramiyeler hesaplara yattı! Kim ne kadar aldı?
Kamu işçileri ikramiye tarihleri 2021 | Binlerce kamu işçisi 13 günlük ikramiyesini aldı. İşçilerin hesabına en düşük bin 108 lira yatırıldı. Diğer ödeme ise 17 Aralık'ta olacak. İşte ikramiyelerle ilgili merak edilenler...
Kamu işçileri ikramiyelerine (ilave tediye) Kurban Bayramı öncesi kavuştu. Yaklaşık 700 bin kamu işçisine dün ikramiye ödemesi yapıldı.
Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.
Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de dün (13 günlük) hesaplara yatırıldı. İşçilere bu çerçevede en az bin 108 lira ödendi. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 17 Aralık'ta ödenecek.
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