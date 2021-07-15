Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde kamu işçilerine ve 4D'li sürekli işçilere yönelik verilen tediye ödemelerinde tarih belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin 3. ve 4. taksit ödeme tarihi açıklandı. Peki, taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödemelerin hangi tarihte? İşte cevaplar...