15 Temmuz 2021, Perşembe
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Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala taşeron ve kamu işçisine müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile taşeron ve kamu işçisine verilecek ilave tediyelerin 3. taksit ödeme tarihi belli oldu. Taşeron ve kamu işçileri tarafından ikramiyelerin ödeneceği tarih konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödemelerin hangi tarihte? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 17:29
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