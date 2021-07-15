15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala taşeron ve kamu işçisine müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile taşeron ve kamu işçisine verilecek ilave tediyelerin 3. taksit ödeme tarihi belli oldu. Taşeron ve kamu işçileri tarafından ikramiyelerin ödeneceği tarih konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödemelerin hangi tarihte? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 17:29
  • 1
  • 11
Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde kamu işçilerine ve 4D'li sürekli işçilere yönelik verilen tediye ödemelerinde tarih belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin 3. ve 4. taksit ödeme tarihi açıklandı. Peki, taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödemelerin hangi tarihte? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırıldı.

  • 3
  • 11
Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

Yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. Buna göre, ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

  • 4
  • 11
Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYOR

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.

Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.

  • 5
  • 11
Hesaplara yatacak! Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 2021 3. tediye ödeme takvimi...

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.