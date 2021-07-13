Emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Kurban Bayramı emekli parası ayın kaçında yatar?
Emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarının yanında ikramiye ödemeside alacak. Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kalmasının ardından sorgulamalar hız kazandı. İşte, emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Kurban Bayramı emekli parası ayın kaçında yatar?
Emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Kurban Bayramı emekli parası ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 milyon emekli Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi alacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin Temmuz maaşları belli oldu. İşte, emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021?
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.
HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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