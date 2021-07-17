Ekonomide kritik hamle devrede! 19 KİT koruma altına alınacak

43.4 MİLYARLIK YATIRIM

Enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar birçok sektörde faaliyet gösteren 19 KİT günün koşullarına uygun, etkin, esnek bir yapıya dönüştürülüyor. KİT'ler bu yılın sonuna kadar 43.4 milyar liralık yatırıma imza atacak. Bu yatırımların yüzde 33'ünü ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve haberleşme için 14.3 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 14.5 milyar liralık, madenciliğe 13.9 milyarlık yatırım yapılacak. Bunu 915.3 milyon lirayla imalat ve 210.3 milyon lirayla tarıma yönelik yatırımlar takip edecek.