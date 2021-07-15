Dirilişten destana 15 Temmuz! O gece neler yaşandı?
Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan FETÖ’cü hainler 15 Temmuz gecesi darbe yapamaya kalkıştı. Alçak girişime millet “Dur” dedi. Milletin sesi tanklara nasıl 'dur' dedi? Darbe girişimi nasıl bertaraf edildi? Karanlık gece nasıl destana dönüştü? A Haber canlı yayınına katılan Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş önemli değerlendirmelerde bulundu.
Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz'un açıklamaları:
"Bunlar darbeye kalkışırken bizi hesap edemediler. Bunlar bizim sokağa çıkacağımızı ve onlara karşı direneceğimizi hesap edemediler. Bunlar hala eski Türkiye'nin olduğunu sanıyorlar.
Artık bizim insanımız uyandı. Biz bizi yaratan Allah ne dediyse onu yaptık vatanımızı savunduk. Başka bir şey yok. İnsanlar size ateş ediyor siz hala o insanların üzerine gidiyorlar. Mermiye kafa atıyorsun, ölümü öldürüyorsun.
Allah bu ülkeye bir daha böyle bir gece yaşatmasın Biz hazırlıksızdık ama Allah bize öyle bir güç verdi ki gidip mermiye kafa atacağız. Hapishanede olanların hiçbiri mağdur değildir ve bugün dışarı çıksalar aynı şeyi yapmaya kalkarlar."
Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş'in öne çıkan sözleri:
"Siyaseten bir istikrar dönemi yaşıyoruz eğer darbe olsaydı 6 aylık koalisyon hükümetlerini yaşardık ve istikrarsız bir ortama sürüklenirdik. Bunları geçmişte tecrübe etmek zorunda kaldık. Ekonomimiz IMF teslim olurdu.
Bunların hesabı Diyarbakır'a kadar uzanırdı ve bizler bölünürdük. Bunlar bu terör devletini kurarlardı. Güney sınırlarımızın teröristlere nasıl açıldığını sonradan öğrendik."
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın açıklamaları:
"Darbe geleneği eski çağlardan beri süre gelen bir durumdur. Şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme yoludur. Yaptıkları her darbede başarılı olanlar bu sefer milletimizden tokat yediler.
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