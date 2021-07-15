Dirilişten destana 15 Temmuz! O gece neler yaşandı?

Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz'un açıklamaları:

"Bunlar darbeye kalkışırken bizi hesap edemediler. Bunlar bizim sokağa çıkacağımızı ve onlara karşı direneceğimizi hesap edemediler. Bunlar hala eski Türkiye'nin olduğunu sanıyorlar.

Artık bizim insanımız uyandı. Biz bizi yaratan Allah ne dediyse onu yaptık vatanımızı savunduk. Başka bir şey yok. İnsanlar size ateş ediyor siz hala o insanların üzerine gidiyorlar. Mermiye kafa atıyorsun, ölümü öldürüyorsun.