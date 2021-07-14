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Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021
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Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?

Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramdan önce 500 TL harçlık ödeneceği iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Açık kapı üzerinden başvurularının yapılacağı iddia edilen ödeme hakkında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. İşte, Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?

Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesinde açık kapı ile harçlık alınacağı iddiasına yanıt arıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ortaya atılan 500 TL harçlık iddiasına yönelik resmi kurumlardan açıklama geldi.

BAYRAM HARÇLIĞI KİMLERE VERİLECEK?

Son günlerin en popüler konularından biri olan bayram harçlığı için başvuru yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak Bakanlık ve Emniyet'ten gelen açıklamalarla net bir şekilde belirtiliyor ki, bayram harçlığı uygulaması adı altında bir ödeme bulunmuyor.

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU E-DEVLET AÇIK KAPI'DAN YAPILIYOR MU?

Bayram harçlığı uygulaması olmadığı gibi haliyle de başvuruları da ne e-devlet, ne de Açık Kapı üzerinden yapılmıyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bayram harçlığı duyurusu…

EGM 'BAYRAM HARÇLIĞI' KONUSUNDA UYARDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun ardından 500 TL bayram harçlığı konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

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