Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramdan önce 500 TL harçlık ödeneceği iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Açık kapı üzerinden başvurularının yapılacağı iddia edilen ödeme hakkında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. İşte, Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesinde açık kapı ile harçlık alınacağı iddiasına yanıt arıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ortaya atılan 500 TL harçlık iddiasına yönelik resmi kurumlardan açıklama geldi.
BAYRAM HARÇLIĞI KİMLERE VERİLECEK?
Son günlerin en popüler konularından biri olan bayram harçlığı için başvuru yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak Bakanlık ve Emniyet'ten gelen açıklamalarla net bir şekilde belirtiliyor ki, bayram harçlığı uygulaması adı altında bir ödeme bulunmuyor.
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU E-DEVLET AÇIK KAPI'DAN YAPILIYOR MU?
Bayram harçlığı uygulaması olmadığı gibi haliyle de başvuruları da ne e-devlet, ne de Açık Kapı üzerinden yapılmıyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bayram harçlığı duyurusu…
EGM 'BAYRAM HARÇLIĞI' KONUSUNDA UYARDI
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun ardından 500 TL bayram harçlığı konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı geldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.
SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
- A101'den bayram ettiren kampanyalar! 15 Temmuz 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Perşembe indirimleri...
- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...
- Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...
- Bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu?
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı?
- 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!
- KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Resmen açıklandı!