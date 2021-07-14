Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesinde açık kapı ile harçlık alınacağı iddiasına yanıt arıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ortaya atılan 500 TL harçlık iddiasına yönelik resmi kurumlardan açıklama geldi.

BAYRAM HARÇLIĞI KİMLERE VERİLECEK?

Son günlerin en popüler konularından biri olan bayram harçlığı için başvuru yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak Bakanlık ve Emniyet'ten gelen açıklamalarla net bir şekilde belirtiliyor ki, bayram harçlığı uygulaması adı altında bir ödeme bulunmuyor.