15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye tek ses!
Son dakika haberine göre; FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe teşebbüsünün 5. yıldönümünde Türkiye tek ses oldu. 15 Temmuz'un ilk dakikalarından itibaren sosyal medyadan mesajlar yayınlanmaya başladı.
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde demokrasi vurgusunun yapıldığı, kahraman şehit ve gazilerin anıldığı mesajlar şöyle:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bugüne kadar yaşadığımız türden bir anlayışla millet iradesine doğrudan kasteden bir hamle yapma imkanı Türkiye'de kalmamıştır. Buna millet müsaade etmez ve millet bu işin esas sahibi olduğunu artık göstermiştir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bugün 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 5. yılında bir aradayız. Milletimizin yazmış olduğu destanın, demokrasi destanının 5. yılındayız. Tarih boyunca bu aziz millete yapılmış en büyük kötülüklerden biri olan bu hain girişimi hep birlikte hatırlıyor ve istikbalimize kasteden bu hainleri hep birlikte lanetliyoruz. 15 Temmuz bizim için artık bir demokrasi ve milli birlik günü. Her yıl bu tarihte, 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız cumhuriyetimizin, demokrasinin, adalet ve özgürlüklerin milletçe bir ve beraber olmanın bizler için ne kadar mühim olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Düşman ayağı değmesine asla müsaade etmediğimiz, etmeyeceğimiz vatanımızın payidar olması için and içiyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında bağımsızlığa ve milli iradeye sıkılan kurşuna karşı canını siper ederek, bu tarifsiz destanın kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mensuplarımızla 15 Temmuz ruhuna sahip çıkıyor, FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İmam, Peygamber Efendimiz'in en önemli vasıflarından biridir ve O'nun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum.
Eski Başbakan Tansu Çiller: Milletçe, memleketimizi, devletimizi, demokrasimizi koruma ve ilelebet yaşatma gücümüzün, kararlılığımızın ifadesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz hayırlı olsun. Bu anlamlı günde aziz şehitleri rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize kalbi teşekkürlerimle sağlıklı yıllar diliyorum.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bugün tarihimizin şüphesiz en acı günlerinden birinin yıl dönümü. 15 Temmuz teşebbüsü, 27 Mayıs ve 12 Eylül'ün yarattığı toplumsal ve siyasal travmadan kurtulmak için yıllar boyu verilmiş emekleri adeta zayi etmiştir. Ülkenin gördüğü en büyük suç teşekkülünün alenileştiği, yıllar boyu itibar suikastı yapan bir çetenin doğrudan doğruya eline silah alıp milleti katletmeye yeltendiği bir günün yıl dönümüdür bugün. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için dua ediyor ve umursamayacaklarını bilsek de dün için önlem olanın, bugünkü sıkıntılara ilaç olacağını, yani demokrasinin ve adaletin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARINDAN 15 TEMMUZ MESAJI
Süper Lig'in 4 büyük devinin başkanları bir televizyonı programında gündeme dair soruları yanıtlarken 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel mesaj verdiler.
İşte 4 büyük Süper Lig kulübünün başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü mesajları...
Ali Koç: Bugün 15 Temmuz, hain darbe girişiminin 5. yılı. Acı ve hüzünlü bir olay, aynı zamanda ülkemiz için gurur duyulacak bir olay. Ülkemizi bölmeye çalışan ve işgal etmeye çalışan bu hain terör örgütü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk halkının ayaklanması ve karşı durması ile püskürtülmüştür, kahramanca direndi Türk halkı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Emellerine kavuşamadılar. Acı bir gün aynı zamanda gurur tablosu gibi bir gün. Hayatlarını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Keşke böyle bir gün olmasaydı.
Burak Elmas: Ali Başkanın söylediği gibi çok önemli bir süreç geçirdik 15 Temmuz'da, Türk halkı demokrasisine sahip çıktı, 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadeleyi verenlere teşekkür ediyorum, umarım bir daha böyle bir gün yaşamayız.
Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken; Çanakkale'den Sarıkamış'a Kurtuluş Savaşın'dan 15 Temmuz'a vatan müdafaasında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Ahmet Nur Çebi: Bugün 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Umuyorum ki tüm dünya bu ülkeye zarar veremeyeceklerini, bu tutumlarıyla ve tavırlarıyla yapamayacaklarını görmüşlerdir.
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