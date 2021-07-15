15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye tek ses!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bugün 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 5. yılında bir aradayız. Milletimizin yazmış olduğu destanın, demokrasi destanının 5. yılındayız. Tarih boyunca bu aziz millete yapılmış en büyük kötülüklerden biri olan bu hain girişimi hep birlikte hatırlıyor ve istikbalimize kasteden bu hainleri hep birlikte lanetliyoruz. 15 Temmuz bizim için artık bir demokrasi ve milli birlik günü. Her yıl bu tarihte, 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız cumhuriyetimizin, demokrasinin, adalet ve özgürlüklerin milletçe bir ve beraber olmanın bizler için ne kadar mühim olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Düşman ayağı değmesine asla müsaade etmediğimiz, etmeyeceğimiz vatanımızın payidar olması için and içiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında bağımsızlığa ve milli iradeye sıkılan kurşuna karşı canını siper ederek, bu tarifsiz destanın kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.