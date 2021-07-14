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Bayramda çalışana çift mesai imkanı! 518 TL ilave ücret verilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2021
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Bayramda çalışana çift mesai imkanı! 518 TL ilave ücret verilecek

15 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda çalışmak zorunda olanlar çifte mesailerini alacak.  Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119,25, net olarak da 94,20 lira ücret ödenmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518,10 lira ücret ödenecek. İşte bütün detaylar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bu günlerde çalışan işçilere 5.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğacak.

Resmi tatil ve bayramlarda çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye resmi tatil ve bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.

FAZLA MESAİ DE ÖDENİR
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.

EN AZ 518 TL EK ÖDEME
Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119,25, net olarak da 94,20 lira ücret ödenmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518,10 lira ücret ödenecek.

BU GÜNLERDE ÇALIŞANLAR ALACAK
15 Temmuz Tam gün
19 Temmuz Yarım gün
20 Temmuz Tam gün
21 Temmuz Tam gün
22 Temmuz Tam gün
23 Temmuz Tam gün

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