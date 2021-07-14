14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...
Evde bakım maaşı yattı mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödemelerinin gerçekleştirileceği tarih açıklandı. Peki, 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...
14 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? Yaşamlarını kendi başına sürdüremeyen, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin desteklenmeleri açısından evde bakım yardımı hizmeti veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde yarım milyonu aşkın vatandaşlara verilen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...
14 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Kurban Bayramı'na denk gelen Haziran ayı evde bakım yardımı ödemeleri öne çekildi. Evde bakım maaşı ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında bu ay 893,1 milyon lira ödeme yapılacak.
EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ TARİHLERDA YATIYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...
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