14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ TARİHLERDA YATIYOR?

Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.