13 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında alacakları zamlı maaşlarının yatacağı tarihi merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı belli olmuştu. Hal böyle olunca maaşların bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağı gündemin ilk sırasında bulunuyor. İşte, SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2021 17:51
  • 1
  • 9
SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak zam belli olmuştu. Hal böyle olunca emekliler zamlı maaşlarını alacakları tarihi merak ediyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. İşte, SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Zam farklarıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri de 12 - 20 Temmuz arasında yapılacak.

  • 3
  • 9
SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

  • 4
  • 9
SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

  • 5
  • 9
SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,