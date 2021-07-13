SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?

SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında alacakları zamlı maaşlarının yatacağı tarihi merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı belli olmuştu. Hal böyle olunca maaşların bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağı gündemin ilk sırasında bulunuyor. İşte, SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?