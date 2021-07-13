Memur ve emekli için toplu sözleşme! Yüzde 10 seyyanen zam bekleniyor
Milyonlarca memurun beklediği toplu sözleşmenin görüşüleceği toplantılar bu ay başlayacak. Hazırlıklarını sürdüren Memur-Sen’in Başkanı Ali Yalçın talepleri açıkladı. Memurlara bayram ikramiyesi, emeklilere ise aile yardımı öne çıkıyor... İşte memur ve emekliyi yakından ilgilendiren toplatıyla ilgili tüm detaylar...
Memurlar zamlı maaşlarını, memur emeklileri de zam farkı ve Kurban Bayramı ikramiyesini 15 Temmuz'da almaya hazırlanırken, Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme çalışmaları da hızlandı.
Memur konfederasyonları bu ay içinde taleplerini kamu işverenine iletecek. Ağustos ayının gelmesiyle de toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak.
Görüşmeler Ağustos ayı içerisinde tamamlanacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde memurlar ve memur emeklileri için taleplerini şu şekilde sıraladı:
Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay verilsin.
Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılsın; en düşük devlet memuru maaşı da yükseltilsin.
Kamuda asli istihdam kadrolu olsun ve sözleşmeli personel kadroya geçirilsin. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, personel genel idari hizmetler sınıfına geçirilsin.
Aile yardımı artırılsın ve emeklilere de ödensin. Memurlara da dini bayram ikramiyesi verilsin. Ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilsin.
Derece-kademe sınırlandırılması kaldırılsın. Grev ve siyaset hakkın verilsin.
MAAŞ VE İKRAMİYE ZAMANI
Emekliler zamlı maaş ve bayram ikramiyelerini bugünden itibaren almaya başlıyor. Ödemeler bugün SSK emeklileriyle başlayacak, 16 Temmuz'da Bağ-Kur emeklileriyle tamamlanacak. Tüm emekliler bu hafta bin 100 lira bayram ikramiyesini ve zamlarını cebine koymuş olacak.
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