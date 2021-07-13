Memur ve emekli için toplu sözleşme! Yüzde 10 seyyanen zam bekleniyor

MAAŞ VE İKRAMİYE ZAMANI

Emekliler zamlı maaş ve bayram ikramiyelerini bugünden itibaren almaya başlıyor. Ödemeler bugün SSK emeklileriyle başlayacak, 16 Temmuz'da Bağ-Kur emeklileriyle tamamlanacak. Tüm emekliler bu hafta bin 100 lira bayram ikramiyesini ve zamlarını cebine koymuş olacak.

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