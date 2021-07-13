İşçiye 4 müjde birden! Ayda 1.556 TL destek sağlanacak
İşçiye birden fazla destek sağlanacak... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları 1 milyona yaklaşan 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilere müjde vermeye hazırlanıyor. İstihdam desteği kapsamında işçiler için ayda 1.556 TL destek verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her işçi için işverenlere ayda bin 500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.
İstihdam desteği kapsamında işe alınan her bir işçinin sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bakan Bilgin, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulandığını vurguladı.
İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bakan Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu ifade etti.
1 YILDA 2.2 MİLYON İSTİHDAM
Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.6 puanlık azalışla yüzde 13.2'ye geriledi.
NİSAN AYINA GÖRE 265 BİN KİŞİ AZALDI
Söz konusu dönemde işsiz sayısı Nisan ayına göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişiye düştü.
2 PUANLIK DÜŞÜŞ
Genç işsizlik oranı da yüzde 2 puanlık düşüşle yüzde 24 oldu.
Son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 226 bin kişi artarak 27 milyon 844 bine çıktı.
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