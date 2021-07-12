6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

6 yıl erken emekli olma fırsatı. SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı. Vatandaşlar emekli olmak için prim gününü doldurmaya çalışıyor. Bilindiği üzere farklı iş kollarında pek çok işçi çalışıyor ve milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan erken emeklilik koşullarını araştırıyor.