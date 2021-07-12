12 Temmuz 2021, Pazartesi
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6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
Milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayalini kuruyor. Bazı durumlarda ve şartlarda emeklilik süresinde istisna sağlanabiliyor. Öncelikle şunu belirtelim ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında bulunuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Erken emekli olmak için ise 8 koşul ön plana çıkıyor. Konuyla ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 21:48 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 21:48
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