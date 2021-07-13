İş kurana çifte destek! 30.150 TL avantaj sağlanıyor

Genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.