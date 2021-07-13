İş kurana çifte destek! 30.150 TL avantaj sağlanıyor
Girişimci gençler 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviğinden yararlanabiliyor. Yıllık kazanç primde 14.810, vergide 15.340 TL'yi buluyor. Bir işletmeyi devralan gençler de aynı destekten yararlanabiliyor. Gençler ortak şirket kurarak, ayrı ayrı teşvik alma imkanına da haiz. İşte gençlere 30.150 TL'lik avantaj sağlayan vergi ve prim teşviğiyle ilgili tüm detaylar...
Ülkemizde gençlerin hem istihdamı hem de iş kurması destekleniyor.
Girişimci gençler için pek çok devlet desteği sunuluyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor.
Genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.
Yıllık 14 bin 810 lira avantaj sağlanıyor.
75 BiN LİRA SINIRI
İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor.
İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor.
75 bin lira matrah beyan eden girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.
BABASININ İŞİNİ YAPANA DA VAR
Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için devralınan kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar akraba olmaması gerekiyor.
Ölüm dolayısıyla 29 yaşını doldurmamış eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde ise 3 yıl süreyle vergi teşviği uygulanacak.
KİMLER YARARLANACAK?
● Ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunanlar
● 18 yaşından büyük 29 yaşını doldurmamış olanlar
● Kira, menkul ve başka kazancı olmayanlar
● Kurduğu işte kendi çalışanlar.
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