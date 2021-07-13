Büyük göç başlıyor! 10 milyon kişi seyahat edecek

KARADENİZ HAREKETLENDİ

Kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz'dan itibaren Karadeniz bölgesinin hareketlenmeye başladığını vurgulayan Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayram tatili için de münferit hareket hızlandı. Otobüslerle yapılan kitle turizmleri tam başlamadı ancak yine de gelişler turizmciyi sevindiriyor. Bayram döneminde otellerin kısmen dolacağını söyleyebiliriz. Son 2 yıldır bayram dönemlerinde oteller boş kalıyordu. Ancak bu sene geçen yıla göre daha çok talep var. Bölgede bungalov oteller ve küçük tesisler talep görüyor. Kamp ve karavan turizminde hareketlilik yaşanıyor. Bölgede şu anda Doğu Karadeniz'e ve Orta Karadeniz'e ilgi daha fazla. Eğer koronavirüste yükseliş yaşanmazsa mart nisandan itibaren eski günlere dönmeye başlarız. 2023'te eski rakamlar yakalanır."