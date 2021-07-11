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İkramiyelerle birlikte hesaplarda! Yüzde 8.45 zam yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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İkramiyelerle birlikte hesaplarda! Yüzde 8.45 zam yapıldı

Bu ay emeklilerle birlikte dul ve yetimlerin aylıkları da yüzde 8.45 oranında zamlandı. Yeni aylıklar ayın 13'ünden itibaren bayram ikramiyeleriyle beraber hesaplarda olacak. İşte bütün detaylar...

Bu ay emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlere de zam var. Ölüm aylığı alanların geliri de yüzde 8.45 yükseldi.



SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanlar, emekliler gibi Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.



Emekli Sandığı'ndan ölüm aylığı alanlar ise memur emeklileriyle aynı oranda artıştan yararlanıyor. Bu ay zam oranı tüm emekliler ile dul ve yetimler için yüzde 8.45 çıktı.



Zamlı aylıklar ayın 13'ünden itibaren ödenecek. SSK'dan ölüm aylığı alanlar 13-14 Temmuz'da, Bağ-Kur'dan aylık alanlar da 16 Temmuz'da zamlı paralarını alacak.



Zamlar ile birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek.



Dul ve yetimler, aylıkları oranında bayram ikramiyesinden yararlanacak.



ARTIŞ NASIL YANSIYACAK?
Yüzde 8.45 zam ile ölüm aylığı 500 lira olana 542,25 lira, bin lira olana bin 84 lira 50 kuruş, 2 bin lira olana 2 bin 169 lira, 3 bin lira olana 3 bin 253 lira 50 kuruş ödenmeye başlanacak.

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