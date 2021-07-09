Milyonların zamlı emekli maaşı belli oldu: En az 3.275 TL ödenecek
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Memur emeklisinin zammı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.45'e yükseldi. En düşük maaş 3.275 TL oldu. Zamlı maaşların ve ikramiyelerin ödeneceği tarih ise 15 Temmuz. İşte emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeyle ilgili bütün detaylar...
Temmuz zammının oranını öğrenen emekliler, önümüzdeki hafta da bu paralara kavuşuyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 3'lük Temmuz zammı, yüzde 5.45 enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e çıktı.
1.100 TL DE İKRAMİYE
Memur emeklileri bu ay Kurban Bayramı ikramiyesini de cebine koyacak. Bayram ikramiyesi de 15 Temmuz Perşembe günü hesaplara yatırılacak.
Emekliler bin 100 lira alırken, dul ve yetimler ölüm aylıkları oranında ikramiyeden yararlanacak.
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