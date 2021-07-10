Türk ekonomisinde çarklar durmuyor! JP Morgan'dan kritik tespit: Çok hızlı toparlanacak

BÜYÜMEYE DE YANSIDI

Yatırım iştahındaki artış, geçtiğimiz ikinci çeyrekte de büyüme performansına damga vurmuştu. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 38.7 ile son 38 çeyreğin en hızlı artışına imza atan makine-teçhizat yatırımları, bu yılın ilk üç ayında da yüzde 30.5 arttı. Sanayi üretimi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11.7 büyüme göstererek ekonomiye 2.46 puanlık katkı yarattı.

İmalat sanayi ise 12.2'lik bir performansla 2.12 puanlık katkı yaratmayı başardı. Analistler, yatırım iştahının ikinci çeyrekte de güçlü olduğunu, özellikle kısıtlamaların kalkmasının ardından artan iç talep ile rekor kıran ihracatın firmaların yeni yatırımlarını hızlandırdığı görüşünde.