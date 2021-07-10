Akbank'ta 43 saatlik kesintinin sebebi neydi? Akbank'a siber saldırı iddiaları gerçek mi? Üst düzey açıklama geldi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in yaptığı açıklamada "Öncelikle geçtiğimiz iki gün boyunca sizlere yaşattığımız olumsuz deneyimden dolayı içtenlikle özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim" denildi ve süreçte yaşananlar şeffaf bir şekilde anlatıldı.

Binbaşgil, "Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktifaktif) ile İzmir'de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedekli yapımız var.

2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir" dedi.

VERİ GÜVENLİĞİ SORUNSUZ

Binbaşgil, "Tüm bu yüksek teknolojimize rağmen yaşadığımız talihsiz süreci sizlerle şeffaflıkla paylaşmak isterim. 6 Temmuz 2021 Salı sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu.

Teknoloji iş ortağımız ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katılımıyla problemin tespit edilip giderilmesine yönelik çalışmalar hemen başlatıldı. 7 Temmuz Çarşamba sabah 7.30'da, gün boyu yapılan çalışmaların bütünsel etkisinin yansıtılabilmesi için veritabanı ve disk sistemlerinin bazı konfigürasyonel değişiklikler ile yeniden başlatılmasına karar verildi.

Büyük bir titizlikle ve tekrarlanmaması için kontrollü olarak sürdürülen bu çalışma, gün boyunca devam etti ve kanallarımızda hizmet verilemedi. Aynı gün 19:15'ten itibaren sistemlerimiz kademeli olarak açıldı ve 23:55'ten itibaren de tüm kanallarımızda müşterilerimize sorunsuz hizmete başlandı. Sistemimiz stabil hale getirildi.

Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı" değerlendirmesinde bulundu.