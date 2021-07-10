Milyonlar bekliyordu zam belli oldu: Emekliye 607 TL!

En düşük emekli aylığı Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 722 liradan bin 867 liraya çıkarken; esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan liradan 2 bin 350 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 500 liradan bin 626 liraya yükseldi. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 7 bin 184 liradan 7 bin 791 liraya ulaştı.