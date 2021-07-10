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Milyonlar bekliyordu zam belli oldu: Emekliye 607 TL!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2021
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Milyonlar bekliyordu zam belli oldu: Emekliye 607 TL!

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı belli oldu. Emekli zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirinde 126 ila 607 TL arasında artış yaşandı. Ek ödeme dahil olmak üzere en düşük 1.626 TL, en yüksek 7.791 TL emekli maaşı alınacak. Zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatılacağı tarihse önümüzdeki hafta. İşte emeklinin zamlı maaşıyla ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca emekli zam heyecanı yaşıyor. Temmuz zammının oranı hafta başında belli oldu. Buna göre; SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 3'lük artışı da yüzde 5.45 enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e ulaştı.

NASIL DEĞİŞTİ?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 8.45 zam ile 607 liraya varan artış yaşandı.

En düşük emekli aylığı Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 722 liradan bin 867 liraya çıkarken; esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan liradan 2 bin 350 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 500 liradan bin 626 liraya yükseldi. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 7 bin 184 liradan 7 bin 791 liraya ulaştı.

Zamlı maaşlar bu ay erken ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri önümüzdeki hafta içerisinde yeni aylıklarını hesaplarında görecek.

EK ÖDEMELER ARTTI
Emekliler, dul ve yetimler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü- 5'i oranında oluyor. Bu ay ek ödemenin tutarı zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için arttı.

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükseldi. Bu sınır bin 554 liraydı, bin 686 liraya çıktı. Yani artık maaşı bin 686 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

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