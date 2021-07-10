Milyonlara aile yardımı müjdesi: 588 TL'yi bulacak
Temmuz zammı, memurların maaşıyla birlikte aile yardımlarını da artırdı. İki çocuğu olan memur ailesine verilecek yardım 588 TL'ye yükseldi. Eşi çalışmayan ve 6 yaş altı iki çocuğu olan memur aylık 542,63 lira alıyorken, bu tutar 588,47 liraya çıktı. Zamlı ödemeler 15 Temmuz'da yapılacak. İşte tüm detaylar...
Milyonlarca memur bu ay hem maaşlarını hem de aile yardımını zamlı almaya hazırlanıyor.
Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e ulaşırken, bu artış iki ödemeye de yansıdı.
Aile yardımı hariç ek düşük memur aylığı 3 bin 993 liradan 4 bin 330 liraya yükseldi.
Aile yardımı da çalışmayan eş için 376,83 liradan 408,67 liraya, 0-6 yaş arası çocuk için 82,90 liradan 89,90 liraya, 6 yaş üstü çocuk için de 41,45 liradan 44,95 liraya çıktı.
Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur aylık 542,63 lira alıyorken, bu tutar 588,47 liraya çıktı.
Zamlı ödemeler 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
MEMUR AİLE YARDIMI
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