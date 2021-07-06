2021 memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı 5.243 TL!

Kamu görevlilerine, enflasyondan kaynaklanan kayıpların telafisi için en düşük memur aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük memur maaşının da yükseltilmesini talep ettiklerini aktaran Yalçın, aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini, memurlara 'dini bayram ikramiyesi' verilmesini, ek ödeme oranlarında artış talep ettiklerini anlattı.