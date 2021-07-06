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2021 memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı 5.243 TL!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2021
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2021 memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı 5.243 TL!

Milyonlarca memurun beklediği Temmuz zammı belli oldu. Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı da ilave edilince zam yüzde 8.45'e ulaştı. Bu artış hem maaşlara hem de aile yardımına yansımış durumda. Peki, 2021 memur maaşları ne kadar oldu? İşte tüm detaylarıyla zamlı memur maaşları...

Milyonlarca memurun Temmuz zammı da belli oldu.

Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 880 liraya yükseldi.

Temmuz ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 5 bin 243 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 553 lira, polis memurunun aylığı 7 bin 431 lira oldu.

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek.

MEMUR-SEN'DEN SEYYANEN ARTIŞ TALEBİ
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 6. dönem toplu sözleşmesinde ücretlere artışı dışında, refah payı istediklerini söyledi.

Kamu görevlilerine, enflasyondan kaynaklanan kayıpların telafisi için en düşük memur aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük memur maaşının da yükseltilmesini talep ettiklerini aktaran Yalçın, aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini, memurlara 'dini bayram ikramiyesi' verilmesini, ek ödeme oranlarında artış talep ettiklerini anlattı.

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