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Bayram öncesi Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı! Bu mesajlara dikkat edin

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Bayram öncesi Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı! Bu mesajlara dikkat edin

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşları "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı mesajlara karşı uyardı. İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

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