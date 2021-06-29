8 günde 120 bin Rus turist geldi! Antalya ilk sırada

26 Haziran Cumartesi günü 60 bin yurt dışı gelişiyle Antalya'nın bugüne kadar gerçekleşen yılın en yüksek sayısına ulaştığını belirten Recep Yavuz, "Aynı gün 18 bin Rus misafir şehrimize tatile geldi. Rusya kısıtlı miktarda Güney Kıbrıs ve Yunan Adalarına charter seferlerine devam ediyor. Ancak nisan ortasında büyük ümitlerle Rus misafirler için hazırlıklar yapan ve naklen yayınlarla çeşitli tanıtım faaliyetleri yürüten Mısır'ın tatil bölgelerine Rusya'dan halihazırda herhangi bir uçuş gerçekleşmedi. Rus turistler ancak Kahire'ye inen tarifeli seferlerle uzun bir otobüs yolculuğu sonrasında Kızıldeniz sahillerine gidebildi. Mısır, artan sıcaklarla birlikte sanırım temmuz itibarıyla sezonu kapatarak, ümitlerini sonbahara erteledi" diye konuştu.