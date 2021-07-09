Ve belli oldu! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar? 2021-2022 yüzdelik dilim, seyyanen zam...
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Bu ay içerisinde belli olması beklenen işçilerin maaş zammı netlik kazanmaya başladı. Kamu işçileri ne kadar zam yapılacağını merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından hükümetin zam teklifi ortaya çıktı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 toplu sözleşme ile yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte haberin detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirtmişti. 700 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2021-2022 döneminde geçerli olacak maaş zammı için teklif açıklandı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 toplu sözleşme ile yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte son gelişmeler...
Hak-İş ve Türk-İş heyetlerinin ortak hazırlanarak oluşturdukları teklif Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletilmişti. Heyetler, en düşük aylık brüt ücretinin 4.800 TL liraya yükseltilmesini talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından hükümetin yapacağı teklif merakla bekleniyordu. Bakanlık tarafından kamu işçisine yapılan zam taklifi belli oldu.
2021 İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.
4 BİN 800 LİRA TALEP EDİLİYOR
Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk-İş ve Hak-İş'in tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istediğini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiğini bildirdi. Ağar açıklamalarının devamında şöyle dedi:
"İşçi heyeti olarak taleplerimizi sunduk. Bundan sonraki süreçte Kamu İşveren Heyeti'nden geri dönüş bekliyoruz. Onların geri dönüşüne göre süreç hızlanır. Biz işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını istiyoruz. Diyaloğa hazırız. Kamu İşveren Heyeti ile ortak bir noktada anlaşacağımızı düşünüyoruz. En güzel toplu iş sözleşmesi masada biten sözleşmedir. Amacımız, sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak."
İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMINDA FLAŞ GELİŞME
Hak-İş'in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, görüşmeleri devam eden 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Kamudaki taşeron sorununu örgütlenerek, mücadele ederek çözdük. Belirli bir noktaya gelen bu konuda, şimdi yeni bir aşamadayız. Kamu Çerçeve Protokolü içerisinde bu kapsamdaki arkadaşlarımızın mevcut sorunlarını çözecek, yeni bir süreci başlatmış olacağız. Kamu Çerçeve Protokolü'nün yakında, başarılı şekilde hayata geçeceğine inanıyorum. Sosyal diyalog çerçevesinde ilgili taraflar olarak bunu başaracağımızı düşünüyorum."
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.
2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırıldı.
Yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. Buna göre, ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYOR
Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.
Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.
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- Ve belli oldu! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar? 2021-2022 yüzdelik dilim, seyyanen zam...
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