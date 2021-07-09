Emekli bayram parası ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram için hazırlıklar sürerken, bu süreçte en çok merak edilenler arasında emekli ikramiyesi yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Peki, emekli bayram parası ne zaman yatar? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ BAYRAM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere verilecek ikramiyelerin ödeme günleri şu şekilde: