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Emekli bayram parası ne zaman yatar? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021
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Emekli bayram parası ne zaman yatar? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

Emeklilerin bayram ikramiyesi bu ay hesaplarda olacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Zamlı maaşlarına kavuşan emekliler, bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceğini araştırıyor. Kurban Bayramı'nda emekilere 1.100'er TL ikramiye verilecek. Peki, emekli bayram parası ne zaman yatar? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İşte haberin detayları...

Emekli bayram parası ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram için hazırlıklar sürerken, bu süreçte en çok merak edilenler arasında emekli ikramiyesi yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Peki, emekli bayram parası ne zaman yatar? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ BAYRAM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere verilecek ikramiyelerin ödeme günleri şu şekilde:

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021 Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri:

17, 18, 19, 20 21 Temmuz olanların: 13 Temmuz Salı

22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların: 14 Temmuz Çarşamba

Emekli Sandığı: 15 Temmuz Perşembe

Bağ-Kur emeklileri: 16 Temmuz

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

Emekli sandığı 3.276 TL

2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilere 3 yılda bir banka promosyonu veriliyor. Maaş aldıkları bankaya 3 yıl kalma taahhütü veren emeklilere, ilgili banka tarafından belirli miktarda promosyon ödeniyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor.

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

• Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

• Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

• Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

• QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

• ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

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