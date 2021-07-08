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Haberler Galeri Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı yüzde 8.45 oldu. Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler, yılın ikinci bayram ikramiyesi ile rahat nefes alacak. Ramazan Bayramı itibarıyla 1.100 TL olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi ile zamlı maşların ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bünyesindeki emeklilere yapılacak ödemelerin takvimini açıkladı.

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 08.07.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 14:01
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Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Emekliye çift ödeme müjdesi! Milyonlarca emeklinin beklediği rakam açıklandı. 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 olarak hesaplanırken, emeklilerin 2021 yılının ikinci yarısında alacakları maaşlarda belli oldu. Bu ay zamlı maaş ve bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, bu ödemeler ile cepleri rahatlayacak. Peki, zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

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Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...

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Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanlardan maaaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar 14 Temmuz'da ödenecek.

Bağ-Kur emeklileri için 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

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Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.

İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

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Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz