Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı yüzde 8.45 oldu. Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler, yılın ikinci bayram ikramiyesi ile rahat nefes alacak. Ramazan Bayramı itibarıyla 1.100 TL olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi ile zamlı maşların ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bünyesindeki emeklilere yapılacak ödemelerin takvimini açıkladı.