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Kıdem tazminatında müjdeli haber! 8.284 TL oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Kıdem tazminatında müjdeli haber! 8.284 TL oldu

Kıdem tazminatıyla ilgili flaş gelişme... SSK'lı çalışanların kıdem tazminatında tavan fiyatı arttı. Tazminat tavanı 7.639 TL'den 8.284 TL'ye çıktı. Böylece brüt maaşı tavanı aşan çalışanların her yıl için kazancı 645 TL oldu. Aynı iş yerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarıysa 76.390 TL'den 82.840 TL'ye yükseldi. İşte kıdem tazminatıyla ilgili bütün detaylar...

SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi.

Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi.

Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmak gerekiyor.

Tazminat her 1 yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor.

Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli.

Bu ay memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.

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